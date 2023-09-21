Жителя Сокола признали виновным в 45 преступлениях

Сокольчанина будут судить за 45 преступлений. В основном, это кражи и мелкие хищения.

Мужчина с мая 2022 года по январь 2023 года совершил серию краж продуктов питания, алкогольной продукции, а также мелкой бытовой техники из различных сетевых магазинов. Магазины расположены на территориях Кирилловского, Шекснинского, Сокольского, Грязовецкого округов и городов Вологды и Череповца. В общей сложности причиненный совершенными преступлениями ущерб составил порядка 460 тыс. рублей.

Воришку поймали и судили. По результатам судебного разбирательства, с учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил. Сообщает прокуратура Вологодской области.