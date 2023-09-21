В Череповце водонапорную башню превратят в музей

[ Культура ]

Новый информационно-выставочный центр откроется в помещениях водонапорной башни в Череповце. Башня располагается на улице Ленина.

Музей получит название "Источник жизни" и будет посвящен развитию системы водопровода в городе.

"Это не музей в классическом понимании. Здесь можно будет трогать экспонаты руками, крутить задвижки, проводить опыты и узнать много интересного. Это особенно понравится школьникам. Посещение центра поможет изучить и историю, и физику одновременно. Водонапорная башня для размещения такой экспозиции выбрана не случайно. Она построена в 1915 году в стиле псевдоготики и неоренессанса и являлась самым высоким зданием в Череповце. Внутри нее находился бак емкостью 10 тысяч ведер воды, которая подавалась в уличные колонки по первым городским водопроводным сетям. Тогда их протяженность была всего 3,6 километра", - рассказал о проекте мэр Череповца Вадим Германов. 

Новый информационно-выставочный центр откроется до конца этого года.

музей
 

Теги: музеи водонапорная башня
Фото Вадим Германов
 

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