Вологжанин сдал в ремонт автомобиль и потерял его

[ Происшествия ]

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в присвоении автомобиля. Мужчина согласился отремонтировать машину знакомого и продал ее.

"В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Вологде обратился вологжанин, который рассказал, что отдал свой автомобиль на ремонт знакомому. Однако, когда пришло время забирать транспортное средство, в автомастерской его не оказалось, а приятель перестал отвечать на звонки. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей", - сообщают в УМВД России по Вологодской области. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Вологде установили, что знакомый потерпевшего вместо ремонта продал машину в Иваново. А "заработанные" деньги потратил на себя. 

По данному факту отделом дознания отдела полиции № 1 УВМД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Подозреваемому грозит лишение свободы до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Теги: угон ремонт
 

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