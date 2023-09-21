Все спектакли Вологодского ТЮЗа будут доступны по Пушкинской карте

Все спектакли Вологодского театра для детей и молодежи в новом сезоне будут доступны по Пушкинской карте

Вологодский ТЮЗ – театр для детей и молодежи – открывает новый творческий сезон 2023/2024 чуть раньше: 23 сентября он представит премьерную постановку для семейного просмотра «Маугли». Осенью ТЮЗ примет участие в нескольких российских фестивалях, а затем приступит к двум крупным постановкам, премьеры которых намечены уже на 2024 год – «Принц и нищий» по Марку Твену и «Борис Годунов» по Александру Пушкину, который театр будет готовить к фестивалю «Голоса истории». Билеты на все премьерные и репертуарные спектакли можно будет приобрести по Пушкинской карте.

«Все юные зрители в возрасте от 14 до 22 лет в новом сезоне смогут сходить в театр за счет государственного бюджета. Достаточно взять с собой Пушкинскую карту, а если вы еще не зарегистрировались в программе, самое время это сделать. Репертуар Вологодского ТЮЗа ориентирован именно на молодежную аудиторию – то есть всех потенциальных держателей «пушки». Отправиться за театральными впечатлениями вологодские школьники и студенты смогут уже в ближайшую субботу, 23 сентября. Только напомню, что билет, купленный по «Пушкинской карте», является именным. Пройти по нему сможет исключительно держатель карты», – отметил начальник Департамента культуры Вологодской области Владимир Осиповский.

Премьеру сказочной феерии «Маугли» в Театре для детей и молодежи можно будет увидеть 23, 24, 26 и 27 сентября. Интересно, что в спектакле примут участие маленькие артисты: дочь актеров ТЮЗа Василия Лимонова и Дарьи Сахновской – Ася Лимонова и сын Андрея Камендова и Алены Данченко Родион Камендов. Они по очереди будут играть роль Маугли.

«Юные зрители увидят свой сюжет (кому-то известный, кому-то нет), а те, кто постарше, по-новому откроют для себя Киплинга. Эта история как никогда актуальна в сегодняшнем мире. Редьярд Киплинг всегда писал о предназначении человека. В своей повести «Маугли» он попытался воспитать, взрастить человека в экстремальных условиях природы, где, попав в среду «нечеловеческую», тот, образно говоря, заново рождается», – поделилась режиссёр-постановщик спектакля Наталья Петрова-Рудая.

Октябрьская афиша Вологодского ТЮЗа размещена на официальном сайте театра. Полную афишу событий по Пушкинской карте можно найти в приложении Госуслуги и на портале Культура.РФ во вкладке «Вологодская область».

Пушкинская карта дает право молодым людям от 14 до 22 лет за счет государства оплачивать билеты на культурные мероприятия. На балансе карты – 5000 рублей, потратить их можно в течение года. Оформляется карта на портале Госуслуг.