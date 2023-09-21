Семейную пару в годовщину свадьбы сбила машина

Виновница аварии будет обязана выплатить 1 400 000 рублей семейной паре. Женщина сбила супругов, которые ехали на мотоцикле в годовщину их свадьбы.

В ситуации разбирался Вологодский районный суд. В ходе процесса выяснилось, что в августе 2022 года 29-летняя вологжанка, управляя автомобилем марки «Шевроле Клан» двигаясь по дороге М-8 «Холмогоры» на территории Вологодского района попала в ДТП.

Из-за своей неосмотрительности она при повороте налево оказалась на встречной полосе, где ехал мотоцикл. В итоге машина и мотоцикл столкнулись.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и пассажиру мотоцикла (супружеская пара, оба 1972г.р.) был причинен тяжкий вред здоровью. Действия водителя квалифицированы по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Вину в совершении преступления подсудимая признала частично. Суду пояснила, что не видела преград перед маневром. Частично компенсировала моральный вред в размере 100000 рублей", - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.



Потерпевший пояснил, что работает водителем-дальнобойщиком и у него водительский стаж с 1994 года. В тот день в честь их с супругой годовщины свадьбы они решили поехать на экскурсию в усадьбу Брянчаниновых на своем мотоцикле «Honda GL 1800». Возвращаясь обратно, они попали в ДТП.



Вологодский районный суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с установлением следующих ограничений. Виновнице ДТП нельзя будет выезжать за пределы территории города Вологды и Вологодского муниципального округа Вологодской области, а также менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.



Суд постановил взыскать с осужденной в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1400000 рублей.