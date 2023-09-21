Череповецкая «Северсталь» на выезде уступила петербургскому СКА в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Команды на равных провели первые сорок минут, которые, впрочем, завершились 2:1 в пользу "армейцев". У череповчан голом в первом периоде отметился Илья Иванцов, воспользовавшись ошибкой вратаря СКА Артемия Плешкова, который с первым броском справился, ну а на добивание был не в силах выручить свою команду.

Ключевым стал старт третьего периода, когда игроки «Северстали», казалось бы, во второй раз смогли сравнять счёт. Судьи дважды смотрели этот эпизод, в первый раз, чтобы убедиться пересекла ли шайба линию ворот, здесь оказалось всё чисто. А второй раз, после запроса тренерского штаба СКА на предмет помехи вратарю. Судьи долго просматривали этот аспект игры и в итоге приняли решение отменить гол. Сразу после этого хозяева ещё дважды поразили ворота Дмитрия Шугаева. Итог встречи 4:1 в пользу СКА.

«Сегодня была интересная игра. По рисунку мы выглядели лучше, чем прошедший матч. Были и комбинации, и моменты, которые мы, к сожалению, не смогли реализовать. Ключевым моментом был гол, который нам не засчитали. В концовке нам не хватило силёнок», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Для "желто-черных" это поражение стало вторым подряд. Следующий матч "сталевары" проведут в субботу, 23 сентября, против магнитогорского «Металлурга». В Череповец приедет нынешняя команда Андрея Разина, тренер который пять предыдущих сезонов работал с «Северсталью».