В Вологде осудят фиктивного руководителя пяти фирм

Вологжанин предстанет перед судом за то, что стал фиктивным руководителем.

"Прокуратурой города руководителю следственного управления УМВД России по г. Вологде в апреле 2023 года направлены материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании мужчины, который предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ", - сообщают в прокуратуре города Вологды.

В результате было установлено, что в 2022 году житель города Вологды за денежное вознаграждение ранее незнакомому мужчине передал свой паспорт, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о директоре четырех организаций, а также учредителе и директоре одной организации. Никаким директором мужчина фактически так и не стал.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления – исправительные работы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.