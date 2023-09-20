В Шексне прокуроры проверили факт отравления девятилетнего мальчика алкоголем

Прокуратура Шекснинского района по поручению прокурора Вологодской области Андрея Тимошичева провела проверку по факту нахождения во дворе одного из дворов 9-летнего мальчика в состоянии алкогольного опьянения.

Бутылку с алкоголем мальчику купила мимо проходящая женщина.

"Установлено, что в дневное время 3 июля 2023 года несовершеннолетний, находясь на прогулке, подошел к продуктовому магазину и попросил незнакомую ему женщину купить две бутылки слабоалкогольного напитка. Согласившись купить спиртное, женщина передала алкогольную продукцию несовершеннолетнему. Употребив алкоголь, ребенок почувствовал себя плохо. Бригадой скорой помощи мальчик был доставлен в приемный покой районной больницы, где ему с учетом установленной алкогольной интоксикации была оказана медицинская помощь, в этот же день он выписан домой в удовлетворительном состоянии", - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

По итогам проведенной проверки мать мальчика привлечена к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ), ей назначен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Женщина, которая купила мальчику алкоголь, также получила штраф 3 тысячи рублей за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольных напитков.