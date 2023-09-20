Мост в Кувшиново будет готов в сентябре 2024 года

[ Общество ]

Капитальный ремонт моста в Кувшиново вышел на новый этап работ. Сегодня забили первую железобетонную сваю из 104 в одну из опор. Всего у обновленного моста будет 4 опоры, две из них береговые и две русловые. Пишет мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Сейчас подрядчик занимается организацией временного моста. Откроется он для движения в октябре. Это необходимо для того, чтобы приступить к демонтажу существующей переправы и работам по возведению сначала правой половины моста, а затем левой. Контрольные даты для нас – это апрель, когда автомобилисты и пешеходы начнут двигаться по новой половине моста, и сентябрь 2024 года, когда долгожданный мост полностью будет готов", - написал мэр Сергей Воропанов. 

После завершения ремонта на мосту будут две полноценные полосы для движения автомобилей и два тротуара по 3 метра каждый.

Теги: мосты дороги благоустройство
 

Последние новости

Мост в Кувшиново будет готов в сентябре 2024 года
Сальмонеллез подтвержден у шести учеников Майской школы
Магистранты Череповецкого университета открыли фирму, где будут работать инвалиды
Житель Грязовецкого округа погиб в ходе СВО
У сокольчан из крана вместо воды течет коричневая жидкость
Ситуацию с заболевшими сальмонеллезом школьниками взял на контроль Бастрыкин
Житель Великоустюгского округа погиб в ходе СВО
В Вологодской области ускорилась инфляция
В Соколе суд обязал пасечника выплатить соседу моральный вред за укусы пчел
Вологжане просят обеспечить все школы областной столицы медработниками