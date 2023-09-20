Мост в Кувшиново будет готов в сентябре 2024 года

Капитальный ремонт моста в Кувшиново вышел на новый этап работ. Сегодня забили первую железобетонную сваю из 104 в одну из опор. Всего у обновленного моста будет 4 опоры, две из них береговые и две русловые. Пишет мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Сейчас подрядчик занимается организацией временного моста. Откроется он для движения в октябре. Это необходимо для того, чтобы приступить к демонтажу существующей переправы и работам по возведению сначала правой половины моста, а затем левой. Контрольные даты для нас – это апрель, когда автомобилисты и пешеходы начнут двигаться по новой половине моста, и сентябрь 2024 года, когда долгожданный мост полностью будет готов", - написал мэр Сергей Воропанов.

После завершения ремонта на мосту будут две полноценные полосы для движения автомобилей и два тротуара по 3 метра каждый.