Магистранты Череповецкого университета открыли фирму, где будут работать инвалиды

Магистранты Череповецкого госуниверситета открыли компанию, где будут работать инвалиды-колясочники.

Владельцы логистической компании – Максим и Анастасия Малинины. На работу они собираются брать людей на колясках, сотрудники будут трудиться удаленно. Проект победил на международном инклюзивном форуме «Территория ритма» и выиграл грант в 150 тысяч рублей.

«По модели все сотрудники компании – инвалиды-колясочники, им сложнее всего найти работу. Совместили социальную цель и предпринимательство. Сейчас в штате два сотрудника, хотим, чтобы до конца года их стало трое, в следующем – еще пять. Сейчас активно работаем над расширением числа партнеров, чтобы можно было увеличить и число работников», – говорит Максим Малинин.