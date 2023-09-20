Магистранты Череповецкого университета открыли фирму, где будут работать инвалиды

[ Общество ]

Магистранты Череповецкого госуниверситета открыли компанию, где будут работать инвалиды-колясочники.

Владельцы логистической компании – Максим и Анастасия Малинины. На работу они собираются брать людей на колясках, сотрудники будут трудиться удаленно. Проект победил на международном инклюзивном форуме «Территория ритма» и выиграл грант в 150 тысяч рублей.

«По модели все сотрудники компании – инвалиды-колясочники, им сложнее всего найти работу. Совместили социальную цель и предпринимательство. Сейчас в штате два сотрудника, хотим, чтобы до конца года их стало трое, в следующем – еще пять. Сейчас активно работаем над расширением числа партнеров, чтобы можно было увеличить и число работников», – говорит Максим Малинин.

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