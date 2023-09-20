У сокольчан из крана вместо воды течет коричневая жидкость

Жители Сокола уже несколько дней не могут нормально помыться и приготовить еду. С началом отопительного сезона у них из крана потекла коричневая жижа. При этом с отоплением тоже пока не у всех сложилось.

"Уважаемая власть, объясните пожалуйста Сокольчанам как можно такой водой умываться, посуду мыть, стирать, приготовить покушать. Фильтра на воду все забились. Из крана горячей и холодной воды течет коричневая жижа. Куда смотрит роспотребнадзор, просто издевательство над своими гражданами которые доверили свои голоса. Итог сидим без отопления и с такой водой", - пишут сокольчане.

У некоторых вода вообще похожа по цвету на крепкий кофе.

В МУП "Коммунальные системы" жителям ответили, что во всем виноваты управляющие компании. Они не промыли систему отопления летом: