У сокольчан из крана вместо воды течет коричневая жидкость

Жители Сокола уже несколько дней не могут нормально помыться и приготовить еду. С началом отопительного сезона у них из крана потекла коричневая жижа. При этом с отоплением тоже пока не у всех сложилось.
"Уважаемая власть, объясните пожалуйста Сокольчанам как можно такой водой умываться, посуду мыть, стирать, приготовить покушать. Фильтра на воду все забились. Из крана горячей и холодной воды течет коричневая жижа. Куда смотрит роспотребнадзор, просто издевательство над своими гражданами которые доверили свои голоса. Итог сидим без отопления и с такой водой", - пишут сокольчане.
У некоторых вода вообще похожа по цвету на крепкий кофе.
В МУП "Коммунальные системы" жителям ответили, что во всем виноваты управляющие компании. Они не промыли систему отопления летом:
"Да, действительно, в центральной части города открытая система теплоснабжения. Именно по этой причине УК должны ежегодно в летний период промывать систему отопления и сдавать воду на анализ. В этом году при подготовке к ОЗП управляющие компании этого не сделали. Жителям на момент включения и отключения теплоснабжения не рекомендуется пропускать воду из крана. Для исключения попадания горячей воды в трубопровод холодной воды, обратитесь в Вашу управляющую компанию. Контакты размещены на информационных стендах.