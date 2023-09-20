В Вологодской области ускорилась инфляция

Годовая инфляция в Вологодской области в августе 2023 года возросла до 5,19% после 4,82% месяцем ранее. Такие данные приводит Отделение по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Годовой темп прироста цен в регионе сложился ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (5,44%) и практически соответствовал значению в целом по стране (5,15%). Ускорение инфляции в регионе преимущественно обусловлено ослаблением рубля и ростом потребительской активности.

Ускорился рост цен на продукты до 3,37% после 2,74% в предыдущем месяце.

"Основной вклад внесла динамика цен на плодоовощную продукцию. Предложение огурцов открытого грунта сократилось из-за неблагоприятных погодных условий в отдельных регионах-производителях. Кроме того, на фоне ослабления рубля возросли издержки производителей на закупку импортных семян. В результате годовой рост цен на огурцы ускорился. На фоне ослабления рубля повысилась стоимость импортной продукции. Это объясняет увеличение годовых темпов прироста цен на апельсины и бананы. Аналогичный фактор обусловил повышение затрат производителей мясопродуктов на закупку импортных кормовых добавок и оборудования. Это привело к ускорению роста цен в годовом выражении на курицу и свинину. Помимо этого, неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах страны сдерживала расширение предложения куриного мяса, что оказало дополнительное влияние на динамику цен на него", - поясняют в Банке России.

Годовой рост цен на непродовольственные товары в августе ускорился до 4,32% после 3,47% в июле. Розничные цены на бензин продолжили расти вслед за оптовыми, которые повышались из-за удорожания топлива на мировом рынке. В результате в августе годовой рост цен на бензин в регионе ускорился. К тому же продолжившееся ослабление рубля привело к увеличению стоимости поставок импортных машин. Это, в совокупности с ростом спроса, обусловило повышение годового темпа прироста цен на легковые автомобили.

"На фоне ослабления национальной валюты выросли затраты производителей мебели на обслуживание импортного оборудования и закупку компонентов. В результате переноса в цены возросших издержек данная продукция стала дороже, чем год назад. Из-за динамики курса рубля и роста потребительской активности замедлилось снижение цен на смартфоны и телевизоры".

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в августе снизился до 9,97% после 10,79% месяцем ранее. Это обусловлено тем, что подешевел проезд на ЖД-транспорте благодаря назначению дополнительных поездов по ряду направлений. Цены на транспортные услуги отличаются повышенной волатильностью.

В текущем году в августе цены на ряд бытовых услуг (ремонт и техническое обслуживание автомобилей, маникюр, парикмахерские услуги) оставались стабильными. В прошлом году они росли из-за увеличения затрат на фоне усложнения поставок импортных расходных материалов и обслуживания зарубежного оборудования в условиях внешних ограничений. Это объясняет снижение годового темпа прироста цен на бытовые услуги в августе 2023 года.