В Соколе суд обязал пасечника выплатить соседу моральный вред за укусы пчел

В Сокольском округе суд обязал владельца пасеки выплатить соседу моральный вред за укусы пчел.



Суд рассмотрел исковое заявление жителя одной из деревень Сокольского района, который требовал компенсацию морального вреда за укусы пчел. Кроме того, мужчина просил обязать соседа демонтировать камеры видеонаблюдения и взыскать компенсацию морального вреда, причиненного в результате нарушения конституционного права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Мужчина заявил, что в обзор камер видеонаблюдения соседа попадает его земельный участок.

"В обоснование своих требований истец указал, что на смежном земельном участке ответчик расположил ульи с пчелиными семьями. Пчелы ответчика неоднократно кусали истца, вследствие чего у него возникла аллергическая реакция и он был вынужден обращаться к врачу. Нарушения Ветеринарных правил по содержанию медоносных пчел по обращениям истца уполномоченными органами не выявлено, да и пчелы погибли этой зимой от холода. Вместе с тем, это не спасло ответчика от обязанности по возмещению морального вреда, ввиду чего суд, учитывая необходимость обращения истца в лечебное учреждение и прохождения лечения, возникновение аллергической реакции на укусы, наличие отеков от укуса пчел и возникшие в связи с этим неудобства в обычной повседневной жизни, взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

При разрешении спора о компенсации морального вреда, причиненного в результате нарушения конституционного права на неприкосновенность частной жизни, суд принял во внимание представленные суду фотоматериалы, из которых усматривается, что в обзор камер видеонаблюдения входит не только общая граница земельных участков истца и ответчика, но и непосредственно земельный участок истца и расположенные на нем строения.



Таким образом, ответчиком без законных на то оснований нарушено право истца на семейную и частную жизнь.

Суд пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 5000 рублей.

"Вместе с тем оснований для возложения обязанности по демонтажу камер видеонаблюдения суд не усмотрел, поскольку, реализуя свои права собственника имущества - дома и земельного участка, ответчик установил на принадлежащем ему имуществе камеры видеонаблюдения, что не запрещено действующим законодательством. При этом на дату рассмотрения дела судом ответчик принял меры по изменению угла обзора видеокамер, исключив возможность нарушения прав истца", - уточнили в пресс-службе судов.

Решение Сокольского районного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.