Вологжане просят обеспечить все школы областной столицы медработниками

Родители школьников Вологды выступили с предложением обеспечить все учебные заведения города медработниками

Онлайн-конференция для родителей школьников, посвященная теме здоровья и иммунизации детей прошла в Вологде. Об этом рассказала заместитель главного врача вологодского Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Елена Кочнева.

Напомним, прививочная компания против гриппа стартовала в областной столице в середине сентября. Вакцинацию проводят препаратами «Ультрикс квадри» и «Совигрипп». Ежегодно состав вакцины обновляется по рекомендации ВОЗ с учетом штаммов, которые будут циркулировать в предстоящем сезоне. Пик заболеваемости чаще всего приходится на декабрь-январь. В группе риска – дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями.

«Я советую делать прививку уже сейчас. Когда начнется подъем заболеваемости, она будет неэффективна, и останется недостаточно времени, чтобы выработался иммунитет», – пояснила заместитель главного врача вологодского Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Елена Кочнева.

Сложность, по мнению родителей заключается в том, что медики в школах и детсадах надолго не задерживаются, часто меняются, а в некоторых учебных заведениях нет медицинского работника. При этом постоянное присутствие специалиста в учебных заведениях необходимо. Председатель Городского родительского совета Наталья Артюгина от лица родителей обратилась с просьбой обеспечить все школы медицинскими работниками:

«Проблема в школах сейчас актуальна. Ее решение очень важно для нас, потому что значительную часть времени наши дети проводят в образовательных учреждениях. Хотелось бы, чтобы они получали своевременную медицинскую помощь. Я от лица всех родителей нашего города обращаюсь к Мэру Вологды Сергею Александровичу Воропанову с просьбой решить эту проблему».

Также на родительском собрании подняли тему школьного питания. Оно должно быть здоровым и полезным.

«В каждой школе есть родительский совет, который отвечает за контроль и организацию питания. У родителей есть возможность обратиться к руководству школы, к классному руководителю. Они могут самостоятельно посмотреть, каким образом организовано питание в школе. И администрация города всегда идет на контакт. Все вопросы, которые появляются, решаются», – отметила Наталья Артюгина.

Родительские конференции проходят в режиме онлайн на постоянной основе. Такой формат выбран, чтобы как можно больше родителей могли присоединиться к обсуждению важных вопросов.

