Жители Вологодской области могут подать иск в суд, не выходя из дома

[ Общество ]

Вологжане могут подать иск мировому судье,  не выходя из дома. 

Почти 17 тысяч исков и заявлений мировым судьям региона в этом году уже поступило на судебные участки в электронном виде. Чаще всего таким способом направлялись заявления о вынесении судебного приказа.

Несколько лет в Вологодской области велась работа по обеспечению возможности подачи документов мировому судье в электронном виде. Ключевым аспектом этой работы было обеспечение защиты персональных данных участников судопроизводства. А ее результатом стало подключение в апреле 2023 года судебных участков мировых судей региона к сервисам электронного правосудия.

Теперь нет необходимости тратить время на посещение судебного участка или направлять документы почтой, все можно сделать, не выходя из дома.

«Вологжане могут подать документы мировому судье в режиме онлайн через портал ГАС «Правосудие», используя подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, – напомнил заместитель губернатора области Сергей Сорокин. – А тем, у кого нет доступа к интернету, воспользоваться порталом помогут сотрудники МФЦ».

Теги: мировые судьи иски
 

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