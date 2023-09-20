Жители Вологодской области могут подать иск в суд, не выходя из дома

Вологжане могут подать иск мировому судье, не выходя из дома.

Почти 17 тысяч исков и заявлений мировым судьям региона в этом году уже поступило на судебные участки в электронном виде. Чаще всего таким способом направлялись заявления о вынесении судебного приказа.

Несколько лет в Вологодской области велась работа по обеспечению возможности подачи документов мировому судье в электронном виде. Ключевым аспектом этой работы было обеспечение защиты персональных данных участников судопроизводства. А ее результатом стало подключение в апреле 2023 года судебных участков мировых судей региона к сервисам электронного правосудия.

Теперь нет необходимости тратить время на посещение судебного участка или направлять документы почтой, все можно сделать, не выходя из дома.