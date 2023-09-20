В Вологодской области возбуждено 12 уголовных дел о незаконной добыче лосей

Более 10 уголовно наказуемых правонарушений зафиксировали охотничьи инспекторы Вологодской области в этом году

"Ежегодно на всей территории охотугодий области проводится порядка 3500 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявляется более 300 административных правонарушений и около 20-30 уголовно наказуемых деяний за незаконную охоту. Среди нарушений преобладает охота без разрешительных документов: охотничьего билета, разрешения на добычу охотресурсов или разрешения на оружие. Треть нарушителей забывают вернуть разрешение по окончании сезона охоты, не соблюдают условия коллективной охоты, либо ведут охоту в запрещенные сроки или недопустимым способом", - сообщают в правительстве Вологодской области.

В текущем году уже зафиксировано 12 фактов уголовно наказуемых деяний по незаконной добыче 14 лосей.

В качестве доказательства, подтверждающего вину нарушителей требований охотничьего законодательства, при рассмотрении административных и уголовных дел в суде могут быть представлены фото- и видеоматериалы. В Вологодской области 30 государственных охотничьих инспекторов получили персональные видеорегистраторы.