В Вологодской области фирма нелегально предоставляла займы под видом комиссионки

Банк России в текущем году выявил в Вологодской области три фирмы, которые имели признаки нелегальных кредиторов. Компании давали деньги под проценты, при этом не состояли в реестре ЦБ, то есть вели деятельность незаконно.

Одна фирма вообще была исключена из государственного реестра из-за нарушений. Но четыре ее филиала продолжали работать. Еще одна компания нелегально предоставляла займы под залог сотовых телефонов под вывеской комиссионного магазина.

«Сотрудничать с недобросовестными участниками финансового рынка опасно. Заемщики, поверив их привлекательной рекламе, могут столкнуться с серьезными проблемами, вплоть до потери имущества. Дело в том, что деятельность черных кредиторов выходит за рамки правового поля. Завышенные проценты, неудобные условия возврата долга, агрессивные методы возврата задолженности – так мошенники работают с заемщиками. Псевдоломбарды к тому же могут продать заложенное имущество клиента до момента наступления срока выкупа. Прежде чем обращаться в финансовую организацию, проверьте ее легальность на сайте регулятора. Если вам непонятны отдельные детали договора, вы имеете право взять его с собой и внимательно изучить», – говорит управляющий Отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка Алексей Щербинин.

Получить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает и не находится ли в списке компаний с признаками нелегальной деятельности, можно и с помощью специального мобильного приложения «ЦБ онлайн».

На сегодня в предупредительный список на сайте Банка России внесены данные почти об 11 тысячах организаций, из которых 40 зарегистрированы в Вологодской области.