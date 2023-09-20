Самую высокую зарплату в Вологодской области предлагают стоматологам

[ Общество ]

Работодатели не жалеют денег на стоматологов в Вологодской области. Это выяснила служба исследований портала hh.ru. Компания проанализировала вакансии, которые были открыты за последний месяц в регионе и составила ТОП-5 предложений с самой высокой зарплатой. 

На первом месте в рейтинге по зарплате расположился врач стоматолог-терапевт/эндодонтист-микроскопист. За эту работу работодатели предлагают заплатить 250 000 ₽. На втором месте директор центра прямых продаж. Тут предложения о заработной плате варьируются от 60 000 до 500 000 ₽.

Далее идет менеджер по продажам (b2b) с зарплатой от 50 000 до 500 000 ₽. Четвертое место у HR-директора: от 200 000 ₽. Топ-5 снова замыкает стоматолог. Только уже врач-стоматолог ортопед с зарплатой от 200 000 рублей.

Теги: работа вакансии стоматологи
 

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