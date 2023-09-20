Валерия Завьялова завоевала "бронзовую" медаль на Чемпионате мира по полиатлону

[ Спорт ]

Валерия Завьялова завоевала "бронзовую" медаль на Чемпионате мира по полиатлону.

С 14 по 18 сентября 2023 года в Калуге состоялся Чемпионат Мира и Первенство мира среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок 12-23 лет по полиатлону в спортивной дисциплине 5-борье с бегом.

В соревнованиях приняли участие более 150 участников из 5 стран: России, республики Беларусь, Казахстана, Туниса и Марокко. Спортсмены соревновались в пяти видах программы: стрельбе, плавании, метании спортивного снаряда, беге на короткую и длинную дистанцию.

Вологжанка Валерия Завьялова заняла третье место в личном первенстве среди женщин.

В шаге от призов остановились Алина Митрофанова и Всеволод Беляев. Спортсмены СШ "Спартак" заняли 4 место. Алина среди девушек 12-13 лет, Всеволод у юношей 16-17 лет.
 

Теги: полиатлон
Фото: https://vk.com/public210310851
 

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