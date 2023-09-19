В Вологде открылся Дом масла

Дом Вологодского масла открылся сегодня в Вологде в историческом деревянном доме Октябрьской,11.

Туристско- выставочный центр посвящен одному из главных вологодских брендов: его истории, технологии изготовления как современной, так и начала XX века, а также создателю бренда Николаю Верещагину и его единомышленникам.

«Вологодское масло - это особый бренд, мой любимый бренд. Это вкусный полезный продукт, и история его происхождения, история людей, которые своим талантом создали этот удивительный продукт, не оставит равнодушным посетителей. В нашей стране активно развивается внутренний туризм, и для россиян этот современный, интерактивный музей будет большим подарком и одной из визитных карточек Вологды. Я уверен, что Вологда сегодня может быть одним из самых туристически привлекательных городов нашей страны», - отметил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Воробьев.

«Вологодское масло – продукт легендарный, а у легенды должно быть достойное обрамление. Идея такой центра зрела давно и сегодня воплотилась в жизнь благодаря совместной работе бизнеса, производственников, заинтересованных вологжан в рамках городского проектного комитета. Открываем Дом Вологодского масла в отреставрированном доме купца Александра Бурлова, что символизирует слияние двух знаковых вологодских брендов – Вологодского масла и Вологодского деревянного зодчества. Это в первую очередь, конечно, туристический объект, еще одна точка притяжения гостей нашего города. Но кроме того, он несет в себе профориентационную функцию, поскольку раскрывает технологию производства знаменитого продукта в разные периоды, в том числе и сегодня, рассказывает историю нашего города, историю нашего края», - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Дом, где разместился центр, с 1901 года был собственностью купца второй гильдии Александра Яковлевича Бурлова, семья которого владела кожевенными заводами, а также была совладельцами трех маслодельных заводов в Тотемском уезде. В 2015 - 2022 годах в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения, проведена реставрация силами одного из вологодских меценатов.

Сейчас в помещении разместилась интерактивная экспозиция, занимающая пять залов. Формировать ее помогали представители предприятий, производящих вологодского масло, работники музеев и архивов. Предметы, которые позволяют погрузиться в эту интерактивную среду отмечены специальным знаком – открытой ладонью.

«Например, есть уникальное панно «История масла»: авторская роспись деревянной конструкции с встроенной механикой, приводящей в движение картины, рассказывающее об истории производства масла. В одном из залов можно подоить корову, в другом - благодаря специальным мешочкам с травами почувствовать запах заливных лугов, с которых начинается вологодское масло, в-третьем - поговорить с его изобретателями и производственниками по ретро-телефону, в четвертом – изучить в деталях современную технологию, самому пройти путь маслодела. И, конечно, мы дали слово создателю бренда Николаю Васильевичу Верещагину и его сподвижникам. Озвучить их ожившие портреты помогали актёры Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета», - рассказала директор городского Центра развития предпринимательства и туризма, координатор проект «Дом Вологодского масла» Елена Уханова

Также в здании площадью более 1000 кв. м разместился туристко-информационный центр, в мансарде - коворкинг со свободной планировкой и большим экраном, где можно проводить мероприятия, связанные с историей города, его традициями и брендами. В цоколе откроется ресторан, где будет представлена русская и итальянская кухня, а для приготовления блюд планируется использовать вологодское масло.

«Открытие такого музея в центре Вологды, в прекрасном здании - это очень здорово. Мы начинали говорить о необходимости его создания еще лет 15 назад, потому что надо знать историю своего региона и продукта, составляющего славу вологодской земли. Была проделана большая работа по защите бренда «Вологодского масло», и об этом тоже нужно рассказывать. Уверен, что музей станет гордостью вологжан. И высокой оценки заслуживает Администрация Вологды, которая эту работу проделала», - отметил Почетный гражданин города Вологды Вячеслав Позгалев.

Сегодня для жителей города пройдет презентация туристско-выставочного пространства «Дом Вологодского масла» с 18.00 до 21.00. В штатном режиме музей начинает работать с завтрашнего дня. Посетителей ждут с 10.00 до 18.00 по адресу ул. Октябрьская, 11.

