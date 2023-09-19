Вожегодские власти больше 14 лет игнорировали несанкционированную свалку

[ Общество ]

Администрация Вожегодского муниципального округа обязана устранить несанкционированную свалку в лесу, которую игнорировала около 14 лет. В итоге свалка разрослась до 1,4 га. 

Департамент лесного комплекса Вологодской области, обнаружив в Вожегодском районе несанкционированную свалку строительного мусора и твердых коммунальных отходов, обратился в суд с требованием ликвидировать захламление лесного массива. Суд пришел к выводу, что обязанность по ликвидации свалки лежит именно на администрации муниципального округа.

В суде выяснили, что ещё в 2009 году администрации предлагалось перевести земельный участок, на котором обнаружена свалка, из категории земель лесного фонда в категорию, предусматривающую размещение свалки твердых бытовых отходов. Данное требование администрацией было проигнорировано, и к 2022 году размер свалки превысил ранее запланированный с 1 га до 1,4 га.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.
 

Теги: свалка несанкционированные свалки
 

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