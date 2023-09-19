Вологду подсветят кружевными узорами

[ Культура ]

В Вологде презентовали архитектурно-художественную подсветку города.

На фестивале энергосбережения «Вместе ярче» «Ростелеком» представил световой мастер-план по освещению Вологды. Для того, чтобы в областной столице были с умом расставлены световые акценты, дизайнеры провели здесь несколько дней. Они изучали город в темное время суток, оценивали текущее состояние освещения. В итоге была разработана концепция архитектурно-художественного освещения фасадов и городских объектов. 
ростелеком

«Вологда — кружевная столица. Разрабатывая предложения по комплексной архитектурной подсветке, световые инженеры и дизайнеры взяли за основу ажурные узоры. Целью проекта является интеграция иллюминации в городской контекст и создание уникальных световых акцентов, подчеркивающих архитектурные доминанты и привлекательные места Вологды. Осознанное освещение выполняет как функциональные, так и эстетические задачи. Вечером город должен оставаться интересным и привлекательным для горожан», - пояснил директор по прикладным проектам Вологодского филиала  ПАО «Ростелеком» Сергей Ярушкин.

Ансамбль Вологодского кремля получил свои рекомендации от дизайнеров. Исследования показали, что главной достопримечательности областной столицы недостаточно освещения. Специалисты показали, как можно использовать проекции вологодского кружева для создания уникальных световых эффектов и предложили установить опоры, которые будут поддерживать функциональность подсветки без повреждения фасадов исторических объектов. 

ростелеком

 

Теги: подсветка архитектура дизайн Ростелеком
 

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