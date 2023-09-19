В Вологду в ноябре приедет "Поезд здоровья".

[ Общество ]

Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Российскими железными дорогами запустило Всероссийскую информационно-просветительскую акцию "Поезд здоровья. Вместе против диабета". Акция направлена на популяризацию медосмотров среди населения. Врачи расскажут вологжанам о том, какие риски несут в себе хронические заболевания, в том числе сахарный диабет. 

Поезд идет через всю Россию. За 66 дней он должен преодолеть 20,4 тыс. км. Побывать 37 городах. На каждой остановке будут организованы профилактические осмотры, в которые войдут в том числе лабораторные исследования, консультации специалистов.

В Вологду прибытие "Поезда здоровья" ожидается 12 ноября. Все осмотры и исследования в рамках акции бесплатные. 

Теги: поезд здоровья здоровье медицина
 

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