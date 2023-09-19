Галим Исмагилов из Череповца одержал победу на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу среди ветеранов.

Представитель спортивного клуба "Кузня" завоевал "золотую" медаль в абсолютном зачете. Он занял втрое место в категории свыше 120 кг., в возрастной категории 40-49 лет. По сумме троеборья классического (приседание, жим штанги и тяга) череповчанин взял вес в 800 кг.

В общекомандном зачете сборная Вологодской области заняла второе место.

Турнир прошёл в Нижегородской области, городе Городец, 13-18 сентября.

