Галим Исмагилов из Череповца одержал победу на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу

[ Спорт ]

Галим Исмагилов из Череповца одержал победу на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу среди ветеранов.

Представитель спортивного клуба "Кузня" завоевал "золотую" медаль в абсолютном зачете. Он занял втрое место в категории свыше 120 кг., в возрастной категории 40-49 лет. По сумме троеборья классического (приседание, жим штанги и тяга) череповчанин взял вес в 800 кг.

В общекомандном зачете сборная Вологодской области заняла второе место.

Турнир прошёл в Нижегородской области, городе Городец, 13-18 сентября.
 

Теги: пауэрлифтинг
Фото: https://vk.com/kuznya_club35
 

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