Вологжанку укусил неизвестный паук, когда она мыла виноград

[ Общество ]

Жительница Вологде купила виноград и вместе с ним принесла домой неизвестного паука. Об этом написал ее внук в социальных сетях

"На днях бабушка купила виноград(обычный кишмиш) в районе Чернышевского в овощных палатках, вчера решила распаковать его и помыть. В итоге вцепился в неё паук и укусил до крови, очевидно, что у нас такие не водятся. В размере он больше 5 см. Стали сразу же звонить в скорую, чтобы узнать, что делать в подобных ситуациях - предложили по картинкам смотреть ядовитый он или нет, если что - приезжайте", - рассказал внук. 

Паук оказался не ядовитым, хотя укус и доставил дискомфорт. Вывод вологжане сделали один - надо тщательно проверять продукты при покупке. 
паук

Теги: пауки укусы
 

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