Путин подписал указ о "цифровом паспорте"

[ Общество ]

Президент Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Его можно будет использовать вместо бумажного. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Технология цифрового паспорта позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо бумажного паспорта. При этом бумажный носитель она не отменяет. 

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок по согласованию с ФСБ определить перечень документов, содержащих сведения, которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения Госуслуг; утвердить порядок применения мобильного приложения, состав сведений, которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения, и порядок их обработки.

Теги: паспорт цифровой паспорт
 

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