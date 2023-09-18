Президент Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Его можно будет использовать вместо бумажного. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Технология цифрового паспорта позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо бумажного паспорта. При этом бумажный носитель она не отменяет.

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок по согласованию с ФСБ определить перечень документов, содержащих сведения, которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения Госуслуг; утвердить порядок применения мобильного приложения, состав сведений, которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения, и порядок их обработки.