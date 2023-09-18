Бабье лето не уходит из Вологодской области

В Вологодской области ожидается вторая волна потепления. Об этом сообщили в Вологодском ЦГМС.

Прошедшей ночью регион пересек холодный атмосферный фронт, принесший кратковременные дожди, и заметно похолодало. Сегодня территория области находится за холодным фронтом, с севера в регион продолжают поступать холодные воздушные массы, при этом начинается усиление антициклона с юго-запада. Пишут синоптики.

В предстоящую ночь (на 19.09), в условиях относительно малооблачной погоды, воздух остынет до -1,+4 гр. В дневные часы прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, значения термометров повысятся до +13,+18 гр.

В ночь на среду (20.09) северо-западные районы окажутся под влиянием очередного атмосферного фронта, пройдут дожди, из-за облачности станет теплее +10,+13 гр, прохладнее всего в восточных районах +3,+5 гр. Прохождение фронтального раздела будет способствовать усилению ветра, порывами до 15-17 м/с, сохранятся кратковременные дожди, днем от +16 до +21 гр.

В четверг (21.09) погода в регионе сохранит свою неустойчивость, пройдут кратковременные дожди, днем от 15 до 20 тепла.

К выходным регион вновь окажется под опекой антициклона, с юго-западными потоками на территорию Вологодчины продолжит поступать теплый воздух. Пик потепления придется на выходные дни, в дневные часы воздух прогреется до+17,+22 гр, положительная аномалия среднесуточной температуры составит 4-6 гр.

