В Соколе состоялся экологический праздник «Зелёная система»

К мероприятию по привлечению внимания жителей к проблеме раздельного сбора отходов, в котором участвовали более 300 сокольчан, присоединились сотрудники Сокольского ДОК и Сокольского ЦБК.

- Волонтёры подготовились к эко-празднику заранее. На проходной Сокольского ЦБК за несколько дней до праздника были установлены контейнеры для сбора втор. сырья. На мероприятие волонтёры доставили крышки от пищевых бутылок, батарейки, несколько сотен килограмм макулатуры, пластик и даже сковородки с тефлоновым покрытием – всё это можно сдать на переработку, - рассказала Ольга Гвоздик, волонтёр Сокольского ЦБК, участник эко-праздника.

Всего в акции приняли участие 250 человек - в составе 14 молодёжных команд они навели образцовый порядок в парке имени Зои Космодемьянской. Для школьников, посетивших праздник, работники предприятий провели тематические мастер-классы. Ребята научились высаживать сеянцы кедра и пополнили знания о биоразлагаемых материалах. На «free-маркете» все желающие могли обменяться мягкими игрушками, одеждой и книгами. На площадке состоялась выставка изделий из вторсырья, а куратор движения «ЭКА» в Вологодской области, координатор «Зеленой системы» в Соколе Лариса Тимошенко провела «ликбез» на тему правильной сортировки мусора.

- У нас получился настоящий экологический яркий праздник чистоты и порядка. Общими усилиями трехсот неравнодушных людей мы отправили много пластика, макулатуры, стекла, батареек и другого вторсырья на переработку. Активно прошли мастер-классы, на которых детей учили творчески подходить к старым вещам. Вместо того, чтобы выбрасывать их на свалку, им можно дать вторую жизнь. К эко-акции активно подключились школьники и учащиеся колледжей г. Сокол, но особо хочется отметить сотрудников Сокольского ДОК и Сокольского ЦБК, которые в рамках корпоративного волонтерства, принимали активное участие в проведении мастер-классов и других активностей на площадке «Зеленой системы», - рассказала Лариса Тимошенко.

- Забота об окружающей среде - одно из приоритетных направлений работы нашего Фонда. Мы проводим спортивные акции со смыслом Забег #ЗаЛес и Шагай #ЗаЛес и за каждого участника высаживаем деревья в рамках проекта Движения ЭКА «Южный Лесной Пояс России». Поддерживаем «зеленые» проекты компаний-партнеров и мотивируем запускать новые. На нашей флагманской образовательной платформе «Лифт в будущее» любой желающий может пройти онлайн-курсы по эко-привычкам. «Зеленая Система» - новый формат, направленный на развитие регионального эко-волонтерства и эко-просвещение молодежи: ведь хорошие привычки легче всего формируются в детстве», - прокомментировал Александр Торовцев, куратор социальных проектов Благотворительного фонда «Система».

- Наша общая задача – сформировать у подрастающего поколения основы знаний по экологической культуре, расширить представления об экологических проблемах и путях их решения. Мы убеждены, что эко-просвещение формирует у человека осознанный выбор бережного отношения к природе, помогает улучшить состояние окружающей среды сейчас и для будущих поколений. Segezha Group системно работает над формированием в обществе культуры ответственного потребления, пониманием логики повсеместного перехода на более экологичную упаковку, в том числе биоразлагаемую, произведенную из бумаги. «Зеленая система» - также отличный повод познакомить людей с углеродной повесткой. Как экологически ответственная компания мы берем на себя такую просветительскую роль. Эко-просвещение и забота о территориях присутствиях – одно из важных направлений социальной политики нашего бизнеса», - отметила вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.

Экологические праздники в рамках проекта «Зелёная система» пройдут также в Вологде 24 и 30 сентября.



