Младшим школьникам расскажут о выборах президента на примере Карабаса-Барабаса и Бабы-Яги

Для российских школьников запланированы "Разговоры о важном" на тему выборов. Если для старших классов продуманы уроки с общими понятиями избирательного права, то младшим школьникам будет предложено выбрать президента "сказочной" страны. Урок пройдет в виде игры.

Выбирать дети будут между Бабой-Ягой, Карабасом-Барабасом, Винни-Пухом, Лисой-Алисой и Золушкой. Это следует из опубликованных на сайте "Разговоров о важном" материалов.

Занятие будет проведено 25 сентября, оно приурочено к 30-летию создания Центризбиркома.Организаторы уроков считают, что на примере героев из сказок «раскроют особенности избирательной системы в России». Что интересно, у каждого сказочного героя своя программа. Карабас-Барабас говорит, что он все сможет и все сделает, Лиса Алиса предлагает всем легкие деньги, Баба-Яга напирает на то, что она старше и опытнее, Золушка заявляет о семейных ценностях, а Винни-Пух обещает каждому горшочек меда.