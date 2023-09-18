Пьяный череповчанин въехал в пассажирский автобус на улице Любецкой

Рано утром 17 сентября в Череповце напротив дома № 37 по улице Любецкой произошло дорожно-транспортное происшествие.

22-летний молодой и пьяный человек, управляя автомобилем Ниссан Альмера, столкнулся с автобусом Скания.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Молодой человек прошел освидетельствование на месте с применением алкотестера, показания составили 1146 микрограмм на 1 литр выдыхаемого воздуха (при пороговом значении в 160 микрограмм). Полис ОСАГО у данного автолюбителя так же отсутствовал.

Теперь молодому человеку грозит административная ответственность в виде денежных штрафов и лишения специального права, ремонт автобуса также ложится на его плечи. Сообщают в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Череповцу.