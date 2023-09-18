В Чагоде женщина зарезала свою подругу ножом

В Чагоде 33-летняя женщина воткнула в ногу нож своей подруге, от чего та скончалась.

Устюженским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело. Жительница Чагоды подозревается в причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, поздним вечером 16 сентября 2023 года две женщины, будучи в гостях, поссорились. Не справившись с эмоциями, одна из женщин ударила вторую ножом в ногу. Пострадавшая была доставлена в больницу, но медикам не удалось ее спасти. Погибшей было всего 27 лет.

Следователями территориального следственного отдела проведены необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются лица, владеющие значимой информацией. Подозреваемая задержана. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.