У жителя Череповца за вождение в пьяном виде конфисковали "Вольво"

[ Происшествия ]

В Кадуйском муниципальном округе суд конфисковал автомобиль марки «VOLVO ХС 90» у жителя Череповца.

Мужчину признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В нетрезвом виде он сел за руль несколько раз. 

"Прокуратурой Кадуйского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя г. Череповца. Судом он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, будучи подвергнутым наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Установлено, что 32-летний житель г. Череповца, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь в состоянии опьянения управлял автомобилем, находящимся в его собственности, осуществляя движение по автомобильной дороге в Кадуйском муниципальном округе, до момента его задержания сотрудниками полиции", - сообщают в прокуратуре Вологодской области.  

Суд назначил мужчине наказание в виде 140 часов обязательных работ, лишил его прав на полтора года. А также по ходатайству прокурора у мужчины в пользу государства был конфискован автомобиль марки «VOLVO ХС 90», стоимостью более 700 тыс. рублей.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.
 

Теги: конфискация пьяный водитель пьяный за рулем
 

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