Житель Великого Устюга избил до смерти свою сожительницу

В Великом Устюге мужчина убил 37-летнюю женщину, с которой вместе жил.

По факту убийства Великоустюгским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело.

"В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), подозревается ее 39-летний сожитель. По данным следствия, поздним вечером 14 сентября 2023 года житель дома, расположенного на пер. Лесников в г. Великий Устюг, пребывая в состоянии опьянения, в ходе ссоры нанес несколько ударов своей сожительнице, причинив ей смертельную травму головы", - сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина, увидя, что его женщина потеряла сознание, вызвал скорую помощь, но медики зафиксировали смерть.

Следователями территориального следственного отдела проведены необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются лица, владеющие значимой информацией. Мужчина заключен под стражу, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности.