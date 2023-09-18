В Череповце спасатели сняли ребенка с окна четвертого этажа, пока его родители выпивали у подъезда

[ Происшествия ]

В Череповце ребенок вышел на карниз на четвертом этаже. Прохожие вызвали спасателей. Пишет cherinfo.

Происшествие случилось 17 сентября на Ленина, 173. Случайные прохожие увидели, что пятилетняя девочка стоит в открытом окне на четвертом этаже. Они вызвали спасателей, как рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, на месте они увидели, что девочка то появляется в окне, то обратно заходит в комнату.

Была вызвана автолестница. Сотрудник спасательной службы залез на 4 этаж и снял ребенка. Дома никого не оказалось. Позже выяснилось, что родители пили пиво у подъезда, пока незнакомые люди переживали за жизнь их ребенка. 

На место вызвали медиков и полицию.

Теги: окно дети у окна спасатели
 

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