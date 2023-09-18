Вологодская лыжница обогнала всю сборную России

Алина Пеклецова, представляющая на соревнованиях Вологодскую и Архангельскую области, одержала победу на летнем Чемпионате России по лыжным гонкам (лыжероллеры). 17-летняя вологжанка заняла 1 место на 15 км. свободным стилем, с результатом 39:40.4. Опередив на 40.1 сек. Екатерину Смирнову из Тюменской области. И более чем на минуту Анастасию Прокофьеву, представительницу Москвы и Санкт-Петербурга.

У мужчин хороший результат показал Алексей Шемякин. 33-летний уроженец Северодвинска, также как и Алина, представляющий два региона, Вологодскую и Архангельскую области, занял 6 место на 20-километровой разделки свободным стилем. Его отставание от победителя, Ивана Якимушкина, составило 1 мин. 20.4 сек.

Отметим что Альфа-Банк чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллеры) проходит в д. Кононовская, Архангельской области, 15-18 сентября.