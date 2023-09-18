В России за уклонение от мобилизации впервые осудили женщину

Во Владикавказе женщину-ефрейтора приговорили к шести годам общего режима за уклонение от мобилизации. О деле стало известной изданию Коммерсантъ.

Однако, женщина в ближайшее время не попадет в колонию, так как получила отсрочку исполнения приговора до 2032 года, когда ее ребенку исполнится 14 лет, также она беременна.

Как сообщает издание, судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор уроженке Кабардино-Балкарской Республики ефрейтору Мадине Кабалоевой. Владикавказский гарнизонный военный суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий).

При рассмотрении дела выяснилось, сто Мадина Кабалоева до возбуждения уголовного дела обращалась в медицинскую роту своей войсковой части по поводу призыва по мобилизации. Там ей рекомендовали временное освобождение от военной службы по причине беременности, а также наличия ребенка 2018 года рождения. Но женщина не явилась к руководству воинской части, это и послужило основанием для возбуждения уголовного дела. По словам самой Мадины, она посчитала, что медики доложат о ее ситуации командованию, к тому же у нее была медсправка.

Военный прокурор не принял эти доводы, попросив вынести ефрейтору Кабалоевой обвинительный приговор. Прокурор указал на то, что Мадина не уволилась с воинской службы и получала довольствие и льготы. В связи с этим должна понести наказание за неявку в свою роту после объявления частичной мобилизации в период действия СВО.

Суд первой инстанции согласился с прокурором, назначив ефрейтору Кабалоевой шесть лет колонии общего режима. Но поскольку подсудимая имеет несовершеннолетнего ребенка, исполнение ею наказания было отложено до 2032 года. Апелляционный суд поддержал решение первой инстанции.