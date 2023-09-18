Житель Вологодского округа нашел старинную икону на картофельном поле

Фермер Владимир Филёв из деревни Ельцино нашел икону на картофельном поле. Выращиванием картофеля вместе с семьей она занимается уже 12 лет. Пишет газета "Маяк".

«В этом году мы подпахивали участок картофельного поля. Проводили межевание и устанавливали вешки. Я стал вколачивать кол в землю и обратил внимание, что на земле что-то лежит. Это была какая-то пластина. Я ее отряхнул, перевернул и, оказалось, что это икона Божьей Матери. Говорят, что это хороший знак. Теперь икона хранится у нас дома как семейная реликвия», — рассказал Владимир.