Череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла подмосковный «Витязь» 3:0 в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Тимур Муханов открыл счёт уже на 48 секунде матча, замкнув пас Данилы Аймурзина. Спустя 8 минут Дмитрий Моисеев удвоил преимущество череповчан. А точку в конце третьего периода поставил Павел Денисов, забросив шайбу в пустые ворота.

Отметим игру вратаря "жёлто-чёрных" Константина Шостака, который отразил 20 бросков по своим воротам, и оформил первый "сухой" матч в сезоне и 4-й в КХЛ. Три раза сыграл на "0" в форме «Северстали» и 1 играя за минское «Динамо».

«Хороший матч. На протяжении всех шестидесяти минут мы контролировали шайбу, ход игры. Нам удалось сохранить целостность, которой не хватило в прошлой игре, когда мы проиграли "Сочи". В концовке здорово сыграл Костя Шостак. Была сложная ситуация: мы играли 3х5. Бригады меньшинства проявили себя. Хотелось бы отметить первую шайбу нашего молодого игрока Тимура Муханова. Безусловно, хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня приехали и здорово нас поддерживали, гнали нас вперёд. Думаю, мы своей игрой их порадовали. Спасибо им большое», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане набирают 7 очков в 5-ти матчах и занимают сейчас 7 место в Западной конференции. Следующий матч "сталевары" проведут в понедельник, 18 сентября, против ХК «Сочи».