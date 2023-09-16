«Северсталь» получила от КХЛ больше 25 миллионов рублей

Континентальная хоккейная лига, накануне утвердила распределение рекордной выплаты между клубами Лиги по итогам сезона 2022/2023. Всего будет распределено 603,9 млн. рублей с учетом НДС.

Практика распределения доходов между клубами была начата КХЛ в сезоне 2014/2015. Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр.

В сезоне 2022/2023 Лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в девяти странах вещания, включая Россию. Было показано 367 трансляций на трех международных телеканалах, 920 трансляций на 16 региональных телеканалах, 119 трансляций на федеральном телеканале «Матч!» и 1520 трансляций на телеканалах «KHL» и «KHL Prime», сообщает пресс-служба Лиги.

Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит действующий обладатель Кубка Гагарина – ЦСКА (более 56.8 млн. рублей). На втором месте СКА - чуть менее 47 млн. рублей. На третьем - казанский «Ак Барс» - 44.29 млн. рублей. Череповецкая «Северсталь» получит от КХЛ вознаграждение на сумму 25 654 666 рублей, что является 12 показателем по доходам.