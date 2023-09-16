Жительница Череповецкого района погибла при пожаре в собственном доме

[ Происшествия ]

49-летняя жительница деревни Нова Череповецкого района погибла при пожаре в собственном доме, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Сообщение об обнаружении тела погибшей при тушении пожара поступило днём 15 сентября. Сожитель женщины смог спастись из горевшего здания.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли найденный при тушении газовый баллон. Для установления причин смерти и пожара назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области
 

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