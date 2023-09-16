От обиды на сотрудницу банка житель Никольского района поджег ее автомобиль и квартиру

В Никольском районе полицейские задержали подозреваемого в поджогах.

Потерпевшая – 39-летняя жительница Никольска – рассказала, что кто-то поджёг её автомобиль, а несколько дней спустя дверь в её квартиру. Она пояснила, что во втором случае слышала громкий хлопок, видела пламя и убегающего человека в капюшоне и с канистрой в руках.

Подозреваемым оказался 41-летний знакомый заявительницы. Мужчину задержали. Он признался в содеянном и пояснил, что знаком с женщиной и не раз обращался к ней, как к работнице банка, для оформления страховки при травмах.

«Весной этого года мужчина после ДТП, в котором пострадал, вновь пытался оформить страховые выплаты, но неоднократно получал отказ и посчитал, что во всём виновата его знакомая. Несколько месяцев никольчанин копил обиду и в сентябре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить. Осознав, что первым поджогом большого ущерба причинить не удалось, мужчина решился на преступление второй раз», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.