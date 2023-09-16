Вологжанин принял участие в спасении белого медведя в ЯНАО

Директор «Зоосада в Вотчине Деда Мороза» - вологжанин Андрей Солодков принял участие в операции по спасению белой медведицы в Ямальском районе ЯНАО, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

В начале сентября животное стало выходить к оленеводческим поселениям: разорило чум оленевода и напало на тундровиков в фактории Усть-Юрибей. Напуганные люди просили ликвидировать медведя, но на заседании рабочей группы, состоящей из сотрудников Росприроднадзора, местных властей, специалистов Управления охраны животного мира ЯНАО и сотрудников Московского зоопарка, было принято решение усыпить белого медведя и отвезти в природную среду подальше от людей.

В ЯНАО оперативно вылетели сотрудники Московского зоопарка: главный ветврач Дмитрий Егоров, директор «Зоосада в Вотчине Деда Мороза» Андрей Солодков и замначальника Центра воспроизводства Павел Рожков.

«Специалисты знали, где находится медведь. Его настигли на вертолёте примерно в 27 км от населенного пункта Яр-Сале. Ветврач зоопарка усыпил животное с помощью дротика, выпущенного из пневморужья. Зоологи смотрели медведя. Оказалось, что это самка - здоровая, не истощенная, даже упитанная - около 400 кг, без каких-либо заболеваний, которые можно обнаружить при осмотре. Ей установили чип для идентификации, после чего погрузили в вертолет и вывезли в национальный парк на полуостров Явай», - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Благодаря усилиям специалистов медведица сохранила жизнь, а люди теперь могут не опасаться встречи с голодным хищником.