Лучших работников леса отметили в Вологодской области

Более 250 наград к профессиональному празднику получили сотрудники Segezha Group

Segezha Group торжественно отметила День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. За высокие профессиональные заслуги и конкретные результаты в работе ведомственные, отраслевые и корпоративные награды получили более 250 сотрудников компании в 8 регионах присутствия. Грамоты и благодарности в трудовые коллективы были переданы также от имени губернаторов и департаментов лесного хозяйства. Лучшие работники отмечены президентом Segezha Group (MOEX: SGZH) Михаилом Шамолиным и генеральными директорами предприятий, входящих в структуру холдинга.

Накануне праздника звание «Почетный работник лесной промышленности» получил Вячеслав Сухарев, электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 6 разряда отдела АСУТП. Вячеслав работает на Сокольском ДОКе.

Почетной грамотой Минпромторга России награждены сотрудники АО «ЛПК «Кипелово» Александр Баженов, водитель автомобиля на вывозке леса; Юрий Кузьмин, врио директора по производству; Юрий Смирнов, руководитель группы по отводам лесосек Отдела лесопользования АО «ЛПК «Кипелово», а также Наталья Лаврова, мастер лесопильного цеха АО «Сокольский ДОК».

Почетной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) отмечены 2 сотрудника АО «ЛПК «Кипелово»: водитель автомобиля на вывозке леса - Александр Карабанов и водитель легкового автомобиля - Александр Садовский.

Корпоративными наградами Segezha Group и благодарностью президента Segezha Group Михаила Шамолина награждены 16 работников всех активов компании в Вологодской области. Также работники традиционно получили грамоты и благодарности Глав администраций территорий присутствия.

Также в эти праздничные дни c 14 по 17 сентября честь Вологодской области и компании Segezha Group на Чемпионате России «Лесоруб - 2023» в городе Иркутск защищают лесозаготовители из Лесопромышленного концерна «Кипелово»: оператор харвестера Владимир Карелин, оператор форвардера Андрей Смирнов, вальщик Николай Яблоков. Лесозаготовители уже становились призёрами конкурсов профессионального мастерства. Владимир Карелин взял серебро по итогам состязаний VIII Чемпионата России «Лесоруб XXI века», который проходил в августе в Архангельской области, опередив 40 участников из других регионов, а Андрей Смирнов вошёл в пятерку лучших в своей категории на Чемпионате в Архангельской области. Лесорубы тогда помогли занять команде Segezha Group второе место в общекомандном зачёте.

Сокольский ЦБК и Сокольский ДОК обновили информацию о передовиках производства для Досок почёта, установленных на предприятиях, а торжественные мероприятия состоялись в трудовых коллективах всех предприятий холдинга.