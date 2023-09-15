В Череповце покупатель получил черепно-мозговую травму, стоя в очереди в комиссионном магазине

[ Происшествия ]

В Череповце будут судить покупателя комиссионного магазина, который стоя в очереди избил другого покупателя. 
 
В июле 2023 года конфликт в одном из комиссионных магазинов города Череповца закончился для потерпевшего черепно-мозговой травмой.

"В ходе конфликта, произошедшего из-за очереди к продавцу обвиняемый нанес несколько ударов в область головы пострадавшему, отчего последний потерял сознание. У потерпевшего по результатам лечения диагностирована черепно-мозговая травма, опасная для жизни, которая расценивается как причинившая тяжкий вред здоровью.  Обстоятельства преступления запечатлены на камеру видеонаблюдения, видеозапись с которой легла в основу доказательственной базы", - сообщают в прокуратуре Череповца.

Органами следствия жителю Череповца предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы. 

Обвиняемый признал вину.
 

Теги: комиссионка травма ЧМТ очередь
 

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