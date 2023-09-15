Череповчанин пробил своему коллеге по работе череп

[ Происшествия ]

В Череповце в суд направлено уголовное дело по обвинению мужчины в причинении тяжкого вреда здоровью.

33-летний мужчина рукоятью от кувалды избил своего знакомого, с которым они вместе работали в мастерской. 

Как сообщают в прокуратуре Череповца у мужчин возник конфликт. Обвиняемый, чтобы доказать свою правоту. вооружился рукоятью от кувалды и чуть не убил коллегу. Хотя раньше не был замечен в подобных делах. 

Рукоятью от кувалды он сначала ударил своего знакомого по ноге, а затем по голове и проломил ему череп. 

"По своему характеру данная травма головы с переломом костей свода и основания черепа опасна для жизни, и расценивается как причинившая тяжкий вред здоровью. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". - уточняют в прокуратуре. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: ЧМТ кувалда проломил череп
 

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