В Вытегорском районе мужчина на машине врезался в деревянный дом и погиб

В селе Андомский Погост местный житель 1976 года рождения на скорости съехал с дороги и врезался в жилой дом. Из-за полученных травм водитель скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняются. Сообщает глава Вытегорского округа Александр Зимин.

"За последние две недели это уже второй случай на дорогах с погибшим. Уважаемые водители, призываю вас к безопасному вождению, за каждым из вас семьи, родные. Соблюдайте ПДД, пристегивайтесь ремнями безопасности, следите за скоростным режимом. Вас ждут дома. Помните это всегда", - написал Александр Зимин.

