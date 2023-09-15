В Вытегорском районе мужчина на машине врезался в деревянный дом и погиб

[ Происшествия ]

В селе Андомский Погост местный житель 1976 года рождения на скорости съехал с дороги и врезался в жилой дом. Из-за полученных травм водитель скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняются. Сообщает глава Вытегорского округа Александр Зимин. 

"За последние две недели это уже второй случай на дорогах с погибшим. Уважаемые водители, призываю вас к безопасному вождению, за каждым из вас семьи, родные. Соблюдайте ПДД, пристегивайтесь ремнями безопасности, следите за скоростным режимом. Вас ждут дома. Помните это всегда", - написал Александр Зимин. 
 

Теги: ДТП погиб
Фото: Александр Зимин
 

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