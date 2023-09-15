В Череповце трое подростков избили мальчика и разбили ему нос

В Северном районе Череповца трое подростков напали на мальчика. Сообщает газета "Речь".

Происшествие случилось еще в субботу. Мама пострадавшего ребенка рассказала, что он шел на занятия в ДК "Северный", остановился, чтобы попить воды, положил мешок со сменкой на тротуар. В это время к нему подскочили трое подростков, выкинули мешок в мусорку, стали избивать ребенка. Мальчик достал телефон, чтобы снять нападавших, но те ударили его в нос. Ребенок упал на асфальт.

На подростков написано заявление в полицию, но хулиганы считают, что им ничего не грозит. Они итак стоят на учете. Однако, в УМВД пояснили, что если хулиганство со стороны подростков постоянно повторяется, то по инициативе УМВД комиссия ПДН может определить их в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Вологде на определенный срок. Бывают ситуации, когда ребенка направляют в спецшколу. Но это уже решает суд.