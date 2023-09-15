В Вологодской области подорожало высшее образование

В Минобрнауки сообщили о том, что стоимость обучения в вузах для первокурсников выросла на 9%. Повышение цен зафиксировано по всей стране.

"Если посмотреть и сравнить 2023 год с прошлым: <...> рост стоимости примерно на 9%. И вот это тот ориентир, который мы и выдерживали. В данном случае мы абсолютно все вузы смотрели, но не как таковые, а по программам. И больше 70% программ, реализуемых вузами, не вышли за пределы 9%. Часть программ с учетом самых разных факторов, прежде всего востребованности у абитуриентов, наличия бюджетных мест, общего количества бюджетных мест в стране, где-то была стоимость чуть повыше", - сказал заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

При этом министр отметил, что вузы по закону могут сами регулировать стоимость обучения, исходя из своих финансово-экономических показателей. Выросла стоимость обучения и у старших курсов, она привязана к размеру инфляции.

В Вологодской области, например, в 2022 году за "Прикладную математику и информатику" студент-платник в Вологодском госуниверситете должен был заплатить 478 490 рублей, а в 2023 году уже 538 980 рублей. "Химия" и "Наука о земле" подорожали с 552 610 рублей до 618 800 рублей, архитектура с 704 840 до 789 260 рублей.