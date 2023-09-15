В Вологде пройдет чемпионат МВД России по многоборью кинологов

[ Общество ]

Чемпионат МВД России по многоборью кинологов пройдет в Вологодской области. Наш регион уже в третий раз становится хозяином чемпионата. Сообщают в УМВД России по Вологодской области:

"С 16 по 23 сентября в Вологодской области пройдет Чемпионат МВД России по многоборью кинологов. Ранее Вологодчина принимала чемпионат в 2015 и 2018 годах. В этом году в чемпионате примут участие порядка 70 команд из различных субъектов Российской Федерации, также на соревнования приедут коллеги российских полицейских из Республики Беларусь".

В ходе чемпионата кинологи продемонстрируют своё профессиональное мастерство, работу служебных собак, подготовленных по различным направлениям их применения в полицейской службе.

Торжественное открытие чемпионата состоится 17 сентября в 12:00 на площади Революции в Вологде. Вход свободный.

Теги: собаки кинологи чемпионат
 

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