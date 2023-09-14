Череповчанка через суд доказала, что купленная ею тушенка, сделана не по ГОСТу

Суд обязал ответчика прекратить реализацию партии тушенки, несоответствующей ГОСТу. Несоответствие обнаружила обычная покупательница, которая оценила тушенку на глаз.

Череповчанка обратилась в общество защиты прав потребителей с жалобой, в которой указала, что 19 августа 2022 года она приобрела банку тушеной говядины высшего сорта. На банке была указано, что мясо сделано по ГОСТ 32125-2013.

Однако, в тушенке от производственной компании «Русь», по мнению женщины, мяса практически не было. Вместо этого было положено желе и какой-то фарш. Женщина посчитала, что содержимое банки не соответствует заявленному на этикетке составу и не соответствует ГОСТу 32125-2013, который указан на этикетке. И оказалась права.

"Согласно результатам экспертизы, при исследовании образцов данной тушенки было выявлено, что содержание мяса составляет 27%, содержание жира - 13%, суммарно составляет 40%, что не соответствует закрепленному в ГОСТе 32125-2013 нормативу 58%. Расходы общественной организации по проведению исследования составили 17 000 рублей. Общество защиты прав потребителей направило в адрес ООО «Производственная компания «Русь» претензию с требованием о прекращении реализации товара, не соответствующего требованиям ГОСТ, возмещении расходов по проведению исследования и закупке товара, морального вреда. Однако ответа на претензию не поступило. По жалобе потребителя общество обратилось в суд с иском в интересах череповчанки и в интересах неопределенного круга потребителей к ООО «Производственная компания «Русь» о защите прав потребителей", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Истец просил признать партию товара от 20.01.2022 данной тушенки, как несоответствующую заявленным производителем свойствам товара; признать действия производителя противоправными в отношении потребителя и неопределенного круга потребителей в осуществлении реализации товара ненадлежащего качества; обязать ответчика прекратить реализацию партии товара от 20.01.2022 в количестве 7623 банок (отгрузку товара в розничную и оптовую торговую сеть); отозвать из розничной и оптовой торговой сети отгруженный товар; обязать ответчика предоставить в истцу документы, подтверждающие фак утилизации данного товара; обязать ответчика довести через СМИ в газете Череповецкого района «Сельская Новь» до сведения потребителей решение суда по данному делу в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу; взыскать с ответчика в пользу истца неустойку, рассчитанную исходя из стоимости партии товара в размере 1% за каждый день просрочки начиная с 9 октября 2022 года и по день вынесения решения суда; компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, уплаченные денежные средства за товар в размере 419 рублей; расходы по проведению экспертизы в размере 17000 рублей; расходы по проведению судебной экспертизы в размере 15000 рублей; расходы по отправке претензии в размере 210 рублей, а также штраф.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился.

Череповецкий городской суд удовлетворил исковые требования частично снизив компенсацию морального вреда до 5000 рублей. Штраф составил 1354 рубля 75 копеек. Исковые требования в части доведения информации до потребителей через СМИ суд оставил без удовлетворения.

Апелляционным определением Вологодского областного суда на общество возложена обязанность в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу довести до сведения потребителей через средства массовой информации, в том числе через газету Череповецкого района «Сельская Новь» решение суда.

